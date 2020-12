We Are At Home #49 By Anja Zaube – Together Alone

🙏 BLINDSPOTS – Spendenaufruf Kältefalle Bosnien 🙏

Für die heutige Lockdown-Unterhaltung ist die DJ-Frau und Produzentin Anja Zaube zuständig. Ihren technoiden und äußerst abwechslungsreichen Sound verfolge ich schon seit ein paar Jahren … leider hat es sich noch nicht ergeben das ich sie live hören durfte. Aber steht ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Naja hoffentlich geht’s im Frühjahr wieder voll los und dann wird sich bestimmt eine Möglichkeit finden … ich bin eh untertanzt. Anja tausend dank für dieses Meisterwerk … bisschen dunkler und düsterer darf es in der Zeit schon auch mal sein.

01_Current 909 – The Lockdown

02_Casual Violence – Anabiosis

03_Knowing Something – Third Character

04_Julien Bracht, Martyné & Bodin – Resonance

05_Placid One – Morse

06_The old shed – Above Smoke Remix

07_Cirez.D – Teaser

08_Jittery Heritage – D.Eulberg Remix

09_Nass – Teil1

10_Pär Grindvik – Ensemble ( Anthony Linell Remix )

11_Nina Kraviz – Desire

12_Lary Heard – Winterflower

13_Tenebre – Axe Nord – Sud

14_Massive Attack – Unfinished Sympathy (Kamouflage loves Fred Remix)

Anja Zaube (nemorousrecords – Berlin)

SC – https://ift.tt/2wqjpzY

FB – https://ift.tt/28OqmCQ

