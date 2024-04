Dj Jauche – April 2024 – Montragsgruß Podcast

i made a Dj Mix for the lovely People of “Montagsgruss Podcast”

Original upload…. (if you wanna support this Podcast Series)

https://ift.tt/EG6SZfI

Diese Woche freut es mich sehr, dass wir DJ Jauche für unseren Montagsgruss gewinnen konnten. Er ist ein DJ, der meinen musikalischen Werdegang definitiv mit beeinflusste! Seine Sets, die wir auf Kassette (bei uns hieß es Tape) hatten, liefen bei uns hoch und runter, ob in der Schule, zu Hause oder später auch im Auto. Die Zeiten waren legendär, in den man vor dem Radio saß und live Übertragungen von Partys mitgeschnitten hat. Und er war ein Teil von genau dieser Zeit!

Um so mehr freuen wir uns auch, dass er positiv auf unsere Anfrage geantwortet hat. Wir danken dir DJ JAUCHE … und euch wünschen wir viel Spaß bei seinem Montagsgruss Mix!

