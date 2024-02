Rampue – Unreleasing Uncertainties Minimix

Love is Love

Fuck War

Fuck Antisemitism

Fuck Racism

Live is Life

Na Na Nananaa

01. rampue – Sleep Meditation

02. rampue – Buchla & DFAM Jam

03. rampue – Haaken Test 1

04. Pupkulies & Rebecca feat. Tibau Tavares – Nha Badjam (rampue Ambient Version)

05. rampue – Buchla Täschno

06. rampue – Reverberate

07. DakhaBrakha & Port Mone – Kryvyi Tanets (rampue Version)

08. Aldous Harding – Protected (rampue Version 49784)

09. rampue – Dummtech

10. rampue – 379647 (Mega Rough Demo)

11. rampue – Text To Lost

12. Elif Kaya Memorium – Ben Parçalanmış Bir Prizma (Demo)

Everything is unreleased because…

Selected Feelings from 2021-2023.

Written & Produced by Rampue in Berlin

Remixes written by Original Artists and Remixed by Rampue.

Unmastered Demo Versions.

AI was used for some Vocals & Lyrics.

No Harm was ever intended in these Lyrics.

