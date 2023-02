Die Farben der Liebe

Solange wir das Leben haben, sollen wir es mit den uns eigenen Farben der Liebe und der Hoffnung malen.

(Zitat von Marc Chagall)

01. Guti – we love you (reboot’s unicorn remake) [Defected]

02. Matthew Dekay, Lee Burridge – Für Die Liebe (Original Mix) [All Day I Dream]

03. Rico Puestel – Home To You

04. Timo Jahns – The Purpose of Life (Madmotormiquel Remix) [Freundchen]

05. Nora Em Pure – Come with Me (Original Mix) [Enormous Tunes]

06. Matthew Dekay & Martin Roth – The Four Agreements (Bona Fide Edit)

07. Blanche – City Lights (Gorje Hewek & Izhevski Extended Mix) [Anjunadeep]

08. Sasch – Take a Message (Talul Remix [Steyoyoke]

09. Catching Flies, Andhim – Opals (Andhim Remix Extended Mix) [Indigo Soul]

10. Monkey Safaria – Sturm (Extended Mix) [Hommage]

11. Christian Löffler – All Comes feat. Gry (Mind Against Remix) [Young Alaska]

12. HVOB – Always Like This (Andhim Remix) [Stil Vor Talent]

13. Daniel Helmstaedt – Luv (Original Mix) [Mango Alley]

14. Ben Böhmer & Hifi Brother – Sonnenallee (Extended Mix) [Anjunadeep]

