Lasse Winkler – Verblüht (KSL001)

KSL001 – Lasse Winkler – Kleiner Wind

Bandcamp Release: Sept. 27, 2021

Global Release: Oct. 4, 2021

© Kiesel

Follow @lassewinkler

Follow @kieselmusik

Artwork: Lasse Winkler

The musician and artist LASSE WINKLER is releasing his debut EP “Kleiner Wind”. Fast and razor-sharp but also organically crackling percussion elements are contrasted by rolling bass runs, whilst shimmering and syncopated sounds drive the rhythm. A clear voice, sometimes flying in the seemingly endless space, looms over all of this. Poetic, groovy, melancholic. Lasse Winkler is also known for his DJ project ACUD and runs the Berlin KELLER label.

Der Musiker und Künstler Lasse Winkler bringt mit „Kleiner Wind“ seine Debüt-EP heraus. Schnelle und messerscharfe, aber auch organisch knisternde Percussionelemente treffen auf in die Länge getriebene oder rollende Bassläufe. Ob Klavier oder Synthesizer, flirrend bis synkopisch treiben Klänge ihr rhythmisches

Spiel. Über all dem freigeistert eine klare, teils im endlos wirkenden Raum fliegende Stimme. Poetisch, groovy, melancholisch.

Lasse Winkler ist auch durch sein Dj-Projekt ACUD bekannt und betreibt das Berliner KELLER-Label.

share it: Share

Facebook

Twitter



Pocket

Tumblr





Like this: Like Loading...