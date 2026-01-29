Heimlich Podcast #114 by Late Night Jockel Session

New @heimlichaufsc podcast by @latenightjockelsession

🪩

Also echt ma; wer hätte jetzt gedacht, dass der Sommer schon so zeitig im Jahr mal kurz um die Ecke schaut?

☀️

Schon von Beginn versprüht dieses Teil eine enorme Wärme; da kann keine -noch so gut gefüllte- Wärmflasche mithalten.

🛁

Bei so einer edlen Auswahl an Musik die sich gekonnt gelassen ums, ans und vor allem ins Ohr schmiegt, bleibt uns auch wirklich nix anderes übrig, als erst mit dem Fuß und dann plötzlich und unwillkürlich mit dem Organismus mit zu wippen.

💃🏼

Macht aber unglaublich viel Freude diesem Sahnestückchen zu lauschen.

Also aufgemerkt liebe Freundinnen und Freunde, denn jetzt geht’s los!

🙏

Dank, wie immer, an die Kapellmeister Max & Lion

Like this: Like Loading...