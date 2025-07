Fusion 25 – Turmbühne – Dominik Eulberg

Die Aufnahme entstand am 27.06. zwischen 20:00 und 22:00 Uhr auf der Turmbühne des Fusion Festivals in Lärz. Danke an Hannah Hermann für die Aufnahme! Da so viele von Euch nach dem Set gefragt haben, lade ich es hier hoch – auch wenn nichts den zauberhaften Moment mit über zwanzigtausend friedlich feiernden Menschen auf den Wiesen und den Hügeln ersetzen kann. Solche Erinnerungen bleiben für immer und werden ewig in uns leuchten, uns erfreuen, uns erhellen.

Nach 17-jähriger Abwesenheit war es ganz wunderbar, diesen so wertvollen Ort der Utopie wiederzuerleben. Ein Ort, an dem Menschen wieder wirklich mit sich und ihren Mitmenschen in Resonanz treten. Ein Ort, an dem aus einer egozentrierten Umwelt wieder eine Mitwelt entstehen kann. Ein Ort, an dem getanzt und das Leben zelebriert wird – nicht aus Trotz, sondern als Antwort. Ein Ort, an dem verstanden wird, dass kollektives Feiern kein sinnloser, hedonistischer Eskapismus ist, sondern der soziale Klebstoff unserer Gesellschaft. Ein Ort, an dem nicht geurteilt und verurteilt wird, an dem man versteht, wie wichtig Vielfalt ist und dass sie ein uraltes Grundprinzip zum Erhalt des Lebens ist. Ich habe mich hier sehr wohl und willkommen gefühlt und werde wiederkommen, wahrscheinlich schneller als in 17 Jahren.

Alles Liebe, Dominik

