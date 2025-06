Prachtvolle Stücke hier im Mix “Mönchsgrasmücke”

Wenn ihr mehr über die faszinierende Mönchsgrasmücke erfahren wollt, schaut in meine “Spektrum der Wissenschaft” Kolumne rein:

https://ift.tt/Fvq7Qpj

Playlist Dominik Eulberg Mix 12.2024:

1. Rival Consoles – Gaivotas (Erased Tapes)

2. Hecq – Gyro (Mesh)

3. Fort Romeau – Untitled IV (Ghostly International)

4. Ben Lukas Boysen – Fama (Erased Tapes)

5. Hunter/Game – Nevermore (Just This)

6. Recondite – Karat (Plangent Records)

7. Wighnomy Brothers – My Gloomy Head (Robag Wruhme Redit 2024) (Tulpa Ovi Records)

8. Remord – Wax (REBA)

9. Dominik Eulberg – Grauspecht (Acid Pauli Remix) (!K7 Records)

10. Barker – Percussive Maintenance (Smalltown Supersound)

11. Kevin Di Serna, Santor – Please (Dub) (Last Night On Earth)

12. Kiasmos – Burst (Erased Tapes)

13. Airhead – Moonrock (Hemlock Recordings)

14. Dominik Eulberg, Hannes Kretzer – Lichtung (Blue Marble)

Zeichnung: Nikolas Kuhlen

