93 FG CHIC Julien Jeanne – Radio FG – DJ Set 1-05-2025 (Special Pop 80’s)

Tous les jeudis soir entre 20h et 22h sur FG CHIC.

Every Thursday Night between 7pm & 9pm on FG CHIC.

1/ GEORGE MICHAEL Faith (LOUIS LA ROCHE Remix)

2/ PETER GABRIEL Sledgehammer (LOUIS LA ROCHE Remix)

3/ CAROLINE LOEB & OLIVER C’est la ouate (STEPH SEROUSSI Smashup)

4/ DOUBLE The Captain Of Her Heart (DISCOROCKS Mix)

5/ ALPHAVILLE Sounds Like a Melody (BLANK & JONES X GOLD & LLOYD Remix)

6/ SOUL II SOUL Back To Life (DJ BUTCHER Remix)

7/ SADE Hang On To Your Love (SLS Remix)

8/ TALKING HEADS Burning Down The House (THE REFLEX Revision)

9/ DENNIS EDWARDS Don’t Look Any Further (IAN OSSIA Someone To Count On Remix)

10/ PET SHOP BOYS West End Girls (2018 Remaster)

11/ FALCO Der Kommissar (MOUSSE T Remix)

12/ JANET JACKSON When I Think Of You (THE REFLEX Revision)

13/ FREEEZ I.O.U. (DR PACKER Remix)

14/ DENIECE WILLIAMS Let’s Hear It for the Boy (DISCOROCKS Rework)

15/ MADNESS Our House (DISCOROCKS Rework)

share it: Share

Facebook

Twitter

Pocket

Tumblr



Like this: Like Loading...