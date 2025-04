Djanzy – “Frühlingserwachen“ (MixTape 2025_04)

01. Otto von Bismarck – Der Winter ist vorbei 02. Alex The Flipper – Classic (Augenwischer) 03. Liam Mockridge – Elevator Man Reprise 04. Say Yes Dog – Focus 05. KILNAMANA – Kill the Kool 06. KUOKO – Perfect Girl (Erobique Remix) 07. Rikas – Picasso 08. Jay Pop – Windschutzscheibe 09. Aze – Call Me Back 10. YRRRE – U8 10. Bilderbuch – Lounge 2.0 11. Steaming Animals – Gone 12. AnnenMayKantereit – Spätsommerregen 13. Lipka – Union Square Kids 14. wtr – I Think I Love It 15. Der traurige Gärtner – Hitzewelle 16. Twit One – Chayn Gang 17. Malaki – From Grace (feat. Matthew Harris)

