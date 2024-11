Super Flu, Malive – Loira | MONA136

Monaberry #136

Super Flu, Malive – Loira

S U P E R F L U

◆ Insta: @superflu_music

◆ Soundcloud: @super-flu-de

M A L I V E

◆ Insta: @maliveofficial

◆ Soundcloud: @maliveofficial

E/ SUPER FLU + MALIVE, MEDICATED RELEASE Clean, fresh tracks for all the family.

Here’s a top quality Monaberry that you can let all the family use.

Loira is very concentrated so you’ll have to tell people they need to use only enough to get a good bass. That way you’ll probably find your tracks bill will go down. And your sets and mixes get the benefit of one of the best releases money can buy into the bargain!

D/ SUPER FLU + MALIVE, MEDICATED RELEASE Saubere, frische Tracks für die ganze Familie.

Hier ist ein Monaberry von höchster Qualität, das Sie der ganzen Familie zur Verfügung stellen können.

Loira ist sehr konzentriert, also musst du den Leuten sagen, dass sie nur so viel nehmen sollen, dass sie einen guten Bass bekommen. Auf diese Weise werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass die Kosten für Ihre Tracks sinken werden. Und Ihre Sets und Mischungen profitieren von einem der besten Releases, die man für Geld kaufen kann!

