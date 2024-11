Sondela Spotlight 046 – Double Drop | Afro-House / Afro-Tech Mix

Welcome to Sondela Spotlight, where we invite special guests to provide a mix for us at Sondela!

Fresh off his latest release ‘Matimba’ with Master Simz & Healling, Double Drop jumps on to provide an exclusive one hour guest mix.

Buy/Stream ‘Matimba’: ingrv.es/sondela-sampler-vol-e92-d

Tracklist:

Double Drop / Yasuke

Ajna (BE), Samm (BE) / Secundo

Double Drop / Come

Rodriguez Jr / Twilight Language

Ritmicki Hram / Movimentos Fixos

Double Drop / Doner Kebab

Double Drop, Master Simz & Healling / Matimba

Double Drop, Healling / Swinene

Double Drop / Dancing Alone

Double Drop / Edjo

Double Drop Socials:

IG: https://ift.tt/VC52Yf3

Sondela Recordings Socials:

IG: https://ift.tt/j9y6Sik

FB: https://ift.tt/d8UQt2O

X: http://www.twitter.com/Sondela__

