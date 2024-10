DJ Koze feat. Arnim Teutoburg-Weiss & Düsseldorf Düsterboys – Wie schön du bist (PAMPA042)

DJ Koze, Arnim Teutoburg-Weiß und die Düsseldorf Düsterboys verzaubern mit einer berührenden Hommage an Holger Biege – einer, der legendären Architekten des ostdeutschen Souls. DJ Koze beweist erneut, dass er ein unvergleichliches Gespür für das Außergewöhnliche besitzt. Um die eine Zeile “Du hast erzählt, gelacht/Mir gezeigt, wie schön du bist” aus dem Song „Bleib doch“ (1978) von Holger Biege webt Koze ein kleines Kunstwerk, das gleichermaßen von nostalgischer Tiefe und futuristischen Elementen durchdrungen ist.

Arnim Teutoburg-Weiß (Frontmann der endkranken Beatsteaks) öffnet uns mit seiner himmlisch strahlenden Stimme die Herzen. Mit offenem Visier – pur und geradeheraus – singt er die Liebeserklärung seines Lebens.

Auf einer Wolke schwebend, versprühen die Düsseldorf Düsterboys lyrischen Sternenstaub mit ihrem kongenialen Harmoniegesang – fluffig und bizarr zugleich. Es fühlt sich an, als hätte dieses kosmische Quartett eine Zeitmaschine bestiegen und wäre in die Gegenwart zurückgekehrt, um die Essenz vergangener Tage in die heutige Matrix zu pflanzen.

„Wie schön du bist“ ist nicht nur eine Reminiszenz an Holger Bieges Schaffen, sondern eine liebevolle Verbeugung vor seinem musikalischen Gesamtwerk. Es ist eine Hymne an die zeitlose Magie der Musik und die unvergängliche Kraft der Liebe, die uns alle verbindet.

Koze, Arnim und die Düsterboys haben hier etwas Einzigartiges geschaffen: eine Perle – eine Hommage, eine Zeitreise und ein Liebesbrief in einem. Musik kann wirklich etwas Magisches sein.

Pre-Save „Wie schön du bist“: https://ift.tt/VX1Ta0F

Am 13. September wurden die beiden Original-Amiga-Alben “Wenn der Abend kommt” und “Circulus” von Holger Biege als Doppelalbum neu veröffentlicht und sind hier erhältlich

https://ift.tt/GgZLWTO

Mastering by Hans Frage @ Deinklang

Cover Painting: Gepa Hinrichsen

Artwork by Lilli Scheuerlein & Jonas Vogt

“Wie schön Du bist” contains a sample of the recording “Bleib Doch” as performed by Holger Biege, written by Holger Biege (Comp.) & Ingeborg Branoner (text). Used courtesy of ROBA Music Publishing and Sony Music Entertainment Germany GmbH / Amiga. All rights reserved.

Additional Music by Stefan Kozalla and additional text by Arnim Teutoburg-Weiß & Peter Rubel and Pedro Goncalves Crescenti.

