HOVR @ Fusion Festival 2024 🏜️ Tanzwüste

Tracklist:

HOVR – ID

Tal Fussmann – Children Of 95

Theus Mago – X-Control

Booka Shade – The Player

Marc DePulse – Enter Stuntman

Yotam Avni, Yulia Niko – Higher (Emanuel Satie Remix)

Durante – Ancora

Stephan Zovsky – Zero Two

Biig Piig – Watch Me

Plastic Robots – Tell Me Something

Noor Jehan & Pakistani Remix – Tu Meri Zindagi Hai

Luke Alessi – XCountry

Andurss – Driving to Oblivion

Miguel de Bois – It’s Not THat Complex

HOVR – ID

Known Artist – I Need

HOVR – ID

Mishell – Home

The Loops Of Fury – I Need (Horsepower Mix)

Good Times Ahead – Da Dip

Austher – Azure

HOVR – Again

Voodoos & Taboos – Golden Age

Floorplan – Baby Baby

LCD Soundsystem – Tribulations

Matt – One More Time

Anna Almani – Dance With Me

Confidence Man – Firebreak (Chloé Caillet Remix)

Clint – Theta Overdrive

Known Artist – How Low

Joy Orbison – flight fm

Raphael Schön – Hitter Mane

Imogen Heaps – Hide And Seek (unknown remix)

