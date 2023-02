Lara Schick presents United We Rise Podcast Nr. 161

Lara Schick (@lara-schick / Walinkula / Campus Festival Konstanz)

presents United We Rise Podcast Nr. 161

▌I Wie waren die Vorbereitung für den Mix? Woher kamen die Inspirationen?

Noch bevor ich DJ wurde, gab es eine Handvoll Tracks, die ich gerne gehört habe, wenn ich glücklich oder traurig war oder wenn ich träumen wollte. Diese Lieder habe ich vor zwei Jahren zusammen gemischt und nie veröffentlicht, weil ich die Geschichte, die sie erzählten, sehr intim fand. Als der Podcast für United We Stream anstand, habe ich gespürt, dass es endlich an der Zeit ist, dieses Set zu teilen, zumindest teilweise. Ich habe es mit meinen neueren Lieblingsliedern ergänzt und das ist daraus geworden. Ich hoffe, die Musik begleitet euch und gibt euch so viel Kraft und Liebe wie mir.

▌II Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus? Von deiner Morgenroutine, Arbeit und deinem Abend?

Ich liebe es mir morgens Zeit zu nehmen und Kaffee oder Tee im Bett zu trinken. Wenn ich lieber alleine sein möchte, dann verbringe ich meinen Tag am liebsten damit spazieren zu gehen, Podcast zu hören und zu malen. Die Arbeit wird dazwischen gelegt. Meinen Tag lasse ich am liebsten mit Yoga und einem Buch ausklingen.

▌III What’s your favorite drink while being behind the decks in the Club?

Gin Tonic <3 oder Apfelsaftschorle.

