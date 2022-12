2022 #15: Sophia und Herr van Bohm – Besoffen im Nachtbus

Sophia und @herrvanbohm

Style: Lieblingslieder

Length: 00:51:12

Quality: 320 kBit/s

Tracklist:

Soap and skin – Italy

Los bitchos – The link is about to die

Keny arkana – Je me barre

MIA – One for the head

Le Tigre – Cry for everything bad that’s ever happened

Nina Hagen – Ermutigung

Bandits – Another Sad Song

Los Bitchos – Trippin at a Party

Bettina Wegner – No Woman, no cry

Breaksprachi Sophia an Bohmi

Clara Schuhmann – Piano Concerto in A minor op. 7

Blandine Ebinger – Wenn ick mal tot bin

Zarah Leander – Bei mir bist du schön

Marlene Dietrich – Wenn ich mir was wünschen dürfte

Hildegard Knef – Tapetenwechsel

Sophie Hunger – Eis hämmer immer no gno

Dakh Daughters – Donbass

Jumana – Schönleinstraße

Alle der diesjährigen Kalender-Mixe finden sich hier: https://ift.tt/fuaX12L.

