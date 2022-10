Padouc & Julia Romas – Blaue Stunde (ɹǝqüɟdoʞ Sampler IV)

Get me: https://ift.tt/N7q3GUm

Pfandtastisch! Eine riesige Meute Soundpirat*innen hat sich dazu bereit erklärt, feine Musik für den vierten und bisher größten Kopfüber Sampler zu produzieren.

Dieses Mal geht es nicht um die Schiffe der Seawatch, die wir mit dem letzten Solisampler unterstützt haben. Unser eigenes Schiff schwankt, angesichts der aktuellen Lage und steht stillgelegt in seinem Heimathafen. Daher haben wir uns entschlossen, Freund*innen und Crewmitglieder*innen zum Produzieren zu animieren und diese Soundsammlung dann als Soli Sampler für einen humanen Einklaufspreis auf Bandcamp zu stellen. Jegliche Einnahmen werden dazu genutzt, die monatliche Miete für unser Verwirrtshaus zu sichern!

Wir freuen uns auf eure Unterstützung, um unser Projekt in Zeiten wie diesen am Laufen zu halten.

In Zukunft werden alle Sampler wieder auf Spendenbasis sein!

Großes Schmatzerl an alle die geholfen haben, dieses auserlesene Stück Musikgeschichte mit mehr als 20 Künstler*innen zusammen zu schreiben…

Und jetzt: Viel Spaß beim Lauschen!

_______________________________________________________

Pawn-tastic! A huge mob of sound pirates* has agreed to produce fine music for the fourth and so far biggest Kopfüber sampler.

This time it’s not about the Seawatch ships we supported with the last soli sampler. Our own ship is wavering, given the current situation and stands idle in its home port. Therefore we decided to encourage friends and crew members to produce and then put the collected sounds on Bandcamp as a soli-sampler for a humane price. Any income will be used to secure the monthly rent for our Verwirrtshaus!

We are looking forward to your support to keep our project running in times like these. Future samplers will be free downloads again!

A big kiss to all who helped to write this exquisite piece of music history together with more than 20 artists*…

And now: Have fun listening!

Liebst,

Eure Kopfübers!

☠☮☠☮☠☮☠☮☠☮☠☮☠☮☠☮☠☮☠☮☠☮☠☮

Tracks: Various Artists

Mastering: Token

Artwork: Awareness of life Photography

