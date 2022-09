Melodic Stories 001 | by Deviu

Melodic Stories 001

►Instagram: https://ift.tt/yuktMj2

►SoundCloud: @deviumusic

►Facebook: https://ift.tt/e6aPc0o

Tracklist:

1. Burcak – Stella (Deviu Remix) [Inner Symphony] [Out Soon]

2. Nora En Pure – Forsaken Dream (Extended Mix) [Enormous Tunes]

3. Deviu & No Rush – ID (Extended Mix) [Out Soon]

4. Naji Arun – Visions Of Tomorrow (Original Mix) [Pursuit]

5. David Museen, Erik Christiansen – The Reason (Original Mix)

6. Apollo JR, Deviu – Oddity (Original Mix) [Musique de Lune Records]

7. Lindhal Feat iives – Come Home (Temperat Remix) [Somatic Records]

9. MANTi – Serenity (ALTEON Remix) [sequence music]

10. Deviu – Become Human (Cayto Remix) [Inner Symphony] [Out Soon]

11. Leo Leo – Nerve (Extended Mix) [Purified Records]

12. SENNSES – Into The Jungle (Original Mix) [Teamwrk Records]

13. Adriatique, Delhia De France, Marino Canal – Home (Mind Against Remix) [Siamese]

Contact: deviumusic@gmail.com

share it: Share

Facebook

Twitter



Pocket

Tumblr





Like this: Like Loading...