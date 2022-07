108: Heimlich Knüller – Montagssorbet mit Laut & Luise

Für die Ewigwachgebliebenen zum Feierabendbier, für die Frühaufsteher als Seelenfutter zum Wochenbeginn: Montagssorbet mit Laut & Luise. Alles erlaubt, was gut tut und Gedanken kreisen lässt, nur der Name ist Programm: cremig, fluffig und ganz schön weich.

War reserviert für ihn, ist er ja nicht selbst. Heißt ja auch heimlich, muss aber nicht so sein. Am Ende zählen Taten, nicht was wir taten sondern er, oder sie. Mit Felix im Gepäck. Von daher ziemlich guten, also Montag. Soll heißen: Dog day all over. Ziemlich offensichtlich und war uns vorher klar: Knüller. Also in Gänze: Hallo @Heimlich-Muller

(Intro: @Claus-Fussek feat. Greg | Foto: Julia Moebus)

share it: Share

Facebook

Twitter



Pocket

Tumblr





Like this: Like Loading...