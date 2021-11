Arkadiusz presents United We Rise Nr. 094

Arkadiusz (https://ift.tt/3oioBBx) United We Rise Podcast Nr. 094

🗯🗯 Wie bist du zur Musik / zum auflegen gekommen? 🗯🗯

Durch den Robert Johnson Club in Offenbach und Mano Le Tough. Der experimentelle Touch im Programm als auch in den DJ Sets von Mano fesselten mich von Anfang an und beeinflusste meinen eigenen Stil nachhaltig.

🗯🗯 Was ist dein Lieblingsgericht / Essen? 🗯🗯

Eintöpfe jeder Art aber unbedingt vegan.

🗯🗯 Was trinkst du beim Auflegen im Club? 🗯🗯

Bier, Nussschnaps und Wasser

✘ Arkadiusz (Afterhour Sounds / Kollektiv Liebe / Oewerall / Spessart)

SC – https://ift.tt/3oioBBx

FB – https://ift.tt/2YhPEni

✘ United We Stream (Berlin / Global)

FB – https://ift.tt/35aJynX

WB – https://ift.tt/2Uprh2g

INSTA – https://ift.tt/2zxXwUV

share it: Share

Facebook

Twitter



Pocket

Tumblr





Like this: Like Loading...