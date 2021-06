Marcus Meinhardt at Ritter Butzke Marcus Meinhardt at Ritter Butzke Marcus Meinhardt performing at Ritter Butzke Enjoy! PS: We are sorry if you see a lot of ADs. We have no influence on that and we don’t earn money from that. It’s just because there is music from 3rd parties in here and that’s why the video might be monetized […]

Justin Jay & Claude VonStroke – „Oh” (Pearson Sound Shuffle Mix) Listen to the exclusive GROOVE-Premiere of @pearsonsounds’ remix of „Oh”, taken from the EP on @dirtybirdrecords Released digitally and on vinyl on June 6th. Read our introduction here: bit.ly/PearsonShuffle Veröffentlicht von: Dirty Bird Erscheinungsdatum : 06.06.2021

Heimlich Podcast #64 by Käpt’n 12 & Düsentrieb Wer hätte jemals gedacht, dass 12 Düsen einmal so viel Wirbel machen?! Ohne lang umher zu schweifen, aber dennoch mit konzentriertem Blick auf die Drehzahl, fliegen wir auf unserem Drachen durch Kometenfelder. Wild durchgewirbelt, prasseln wir durch 12 Zeitzonen, um am Ende wieder da anzukommen, wo wir gestartet sind. Was für ein wilder Ritt war […]

DISCORONA 2020 In Erinnerung an einen Sommer, den es nie gab… Kim Carnes – Bette Davis Eyes (Afshin & Alex Finkin Edit) Chris Rea – Josephine (E-Gerät Edit) Pet Shop Boys – West End Girls (Dagfest Bassline Edit) Slove – Ce soir je m’en vais ft. Maud Geffray (Dombrance Remix) Sono – Keep Control (Petko Turner’s Millenium […]