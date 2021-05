Laetizia presents Afterhour Sounds Podcast Nr. 212 © artwork by Jim aka Bock&Fuchs ➲ contact ✉ info@bockundfuchs.com Lasst euch mit auf eine Reise nehmen von einem aufgehenden Stern am Firmament. Laetizia (@Laetiziamusic) hat bereits für diverse feine Podcast Projekte und Clubs gezeigt, welch ein außergewöhnliches Gespür für Sounds sie hat. “Ich habe viel Freude daran unerwartete Wendungen in einem Mix zu kreieren […]

PREMIERE: Dole & Kom – Something Quiet (Original) [3000Grad] 3000Grad is approaching 100. Here’s two old friends to warm us up for this anniversary – two gentlemen who have been blowing up dancefloors on a weekendly basis since the last century already: Dole & Kom. On catalogue number 099 the two of them showcase their remarkable skill to merge the past, the present and […]

Soukou – Too Much (official Video) Soukou – Too Much (official Video) Listen to ‘Too Much’ here ► https://ift.tt/3uttNnT Soukou on… ► Instagram https://www.instagram.com/soukou.music/​ ► Facebook https://www.facebook.com/soukou.music​ Artist: Soukou Production & Rental: Cellophane Films / Benjamin Thiemert Director: Alexander Hassenkamp DoP: Konstantin Freyer Gaffer: Oliver Nies Editor: Tim Kallweit Hair and Makeup: Paula Bethge Performance Coaching: Claudia Flo Scharf Musicproduction: Jaqueline […]