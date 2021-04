Zigan Aldi presents United We Rise Podcast Nr. 072 Zigan Aldi (https://ift.tt/1MyEObq) United We Rise Podcast Nr. 072 🗯🗯 Was trinkst du beim Auflegen im Club? 🗯🗯 Schwarzen Tee, gibt es diesen nicht passt auch Mate oder einfach Wasser 🗯🗯 Wie waren die Vorbereitung für den Mix? Woher kamen die Inspirationen?🗯🗯 Die Zeit die ich normalerweise auf Achse in den Clubs und auf Festivals […]

deep story nr. 157 | lighter | by Squire Tracklist: https://ift.tt/3a1M5EF English version: coming soon Fortsetzung deep story 156 Wir gehen zusammen die prachtvolle Allee entlang, welche kerzengerade auf die Zentrale zuläuft. Der Fremde stellt sich als Toben vor, aber alle nennen ihr nur „Lighter“, da er auf Raves immer genügend Feuerzeuge dabeihat, um in Notsituationen auszuhelfen. Automatisch erstellt mein Gehirn eine Notiz, dass […]

HMWL Podcast 259 – Arina Mur Arina Mur started her career in DJing some years ago and has already been noted by several successful releases on such labels as Akbal Music, Truesounds Music, Anjunadeep, Seven Villas label, The Purr Music, Manual Music. Her sets are the harmony of melody, consisting of bright house releases filled with deep sound and magnetic energy. […]