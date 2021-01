Yéssica Cuántica

Yéssica Cuántica es una elevada combinación de footwork, dubstep, trompetas angelicales, bajos bulbosos y extravagantes, y ritmos sincopados.

Es ver desenvolverse la vida entera de un elefante de nubes, en el verano.

Es una vision clara y llena de esperanza Es la capacidad de transformar un deseo, una ilusión en realidad. La condición fructífera, de la creatriz cósmica, una con le mundo y su ser más íntimo.

El tercer single de mi primer vinilo. <3 Yessica Cuantica is an uplifting blend of footwork, dubstep, and angelic trumpeteering, plus deep basslines, and synchopated ryhthms. It is like the life of a sky elephant, swirling before your eyes as fast moving clouds do, in the summer. it is an elevated, hopeful vision, Quantum Jessica conveys this capacity, to materialize a wish a whim, an illusion into reality. That fruitful condition, of cosmic creatrix, at one with the world and with herself. &the third single of my first vinyl LP!

share it: Share

Facebook

Twitter



Pocket

Tumblr





Like this: Like Loading...