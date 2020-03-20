ROBAG WRUHME – NIGHT MIX

“IF WE ALL CAN’T MEET OUTSIDE AT THE MOMENT, I’LL COME TO YOU”
ROBAG WRUHME POODCAST “NIGHT”
INTRO – POPNONAME – THE CHURCH AND THE DEVIL
JENS ZIMMERMANN – HEY FREAK
MARCEL DETTMANN – SHIFT – NORMAN NODGE RMX
TIM ENGELHARDT – LIGHT THE FIRE – RW-EDIT
OSUNLADE AND CARLOS MENA – THE DRUMS CALL YOU (ACAPELLA)
CHRISTIAN NIELSEN – BACK SEAT
SKUDGE 7 – SKUDGE RMX
PANTONE – CHUG RE-EDIT
ROBERT HOOD – TOWNS THAT DISAPPEARED COMPLETELY
MR. G – CRAB JERK
STEVE BUG – LOVERBOY – ACID PAULI RMX
MYLES SERGE – I VE HAD ENOUGH
GENGHIS CLAN – THE DRUM TUNE
M.A.N.D.Y. – TONITE – PRESIDENT BOMGO RMX
ROBAG WRUHME – YES (UPCOMING ON SPEICHER / KOMPAKT 05/20)
HEARTHUG – I WANNA GET Q-TIPPED
ASQUITH – TEMPLE RUNNER
LORY D – MANTROSAX
JOHN TEJADA & ARIAN LEVISTE – CAPACITOR PLAGUE
ROBAG WRUHME – TASTINGER & BASSINGER
MIKE DEHNERT – KRAFT
PANTONE – HAIR OF THE DOG RE-EDIT
RADIO SLAVE – ELEVATE
ROBAG WRUHME – CALMA CALMA (UPCOMING ON SPEICHER / KOMPAKT 05/20)