ROBAG WRUHME – NIGHT MIX

“IF WE ALL CAN’T MEET OUTSIDE AT THE MOMENT, I’LL COME TO YOU”

ROBAG WRUHME POODCAST “NIGHT”

INTRO – POPNONAME – THE CHURCH AND THE DEVIL

JENS ZIMMERMANN – HEY FREAK

MARCEL DETTMANN – SHIFT – NORMAN NODGE RMX

TIM ENGELHARDT – LIGHT THE FIRE – RW-EDIT

OSUNLADE AND CARLOS MENA – THE DRUMS CALL YOU (ACAPELLA)

CHRISTIAN NIELSEN – BACK SEAT

SKUDGE 7 – SKUDGE RMX

PANTONE – CHUG RE-EDIT

ROBERT HOOD – TOWNS THAT DISAPPEARED COMPLETELY

MR. G – CRAB JERK

STEVE BUG – LOVERBOY – ACID PAULI RMX

MYLES SERGE – I VE HAD ENOUGH

GENGHIS CLAN – THE DRUM TUNE

M.A.N.D.Y. – TONITE – PRESIDENT BOMGO RMX

ROBAG WRUHME – YES (UPCOMING ON SPEICHER / KOMPAKT 05/20)

HEARTHUG – I WANNA GET Q-TIPPED

ASQUITH – TEMPLE RUNNER

LORY D – MANTROSAX

JOHN TEJADA & ARIAN LEVISTE – CAPACITOR PLAGUE

ROBAG WRUHME – TASTINGER & BASSINGER

MIKE DEHNERT – KRAFT

PANTONE – HAIR OF THE DOG RE-EDIT

RADIO SLAVE – ELEVATE

ROBAG WRUHME – CALMA CALMA (UPCOMING ON SPEICHER / KOMPAKT 05/20)

