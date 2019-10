Picked Sound: David Rausch – Sit & Think (Landhouse Remix)

(German Version below)

Street kids all over the world have to suffer from hunger, fear and physical abuse. Even in a welfare state like Germany there are 2.500 children each year end up living on the streets where they have to expect neglect, beggary, prostitution, drug abuse and a criminal future. The reason why the run away are different but mostly they flee from domestic violence and a loveless social environment.

To make a better future for the children possible David Rausch decided to donate the profits of his „Liebe EP“ to the Organisation „Off Road Kids“.

https://offroadkids.de

At the age of 15 he had to experience how it feels to be left to his own. „The issues of this EP have much to do with the self-worth of a human. That’s exactly what breaks down in these kids.“ So David.

With „Liebe“ we present to you a special work where David processes this time and moreover unified his talent as a producer, guitarist, songwriter and singer. The 8-track EP contains features and remixes by Landhouse, Katabtu and Mangiac.

David deeply touched us with the positive energy that he sourced of his negative experiences. He showed us again that you should never give up yourself. What unites us is the believe in the power of love.

Thanks David.

———————————————————————————

Straßenkinder auf der Ganzen Welt müssen Hunger, Angst und Misshandlung erleiden. Sogar in einem Sozialstaat wie Deutschland landen ca. 2.500 Kinder jährlich auf der Straße, wo ihnen Verwahrlosung, Bettlerei, Prostitution, Drogenmissbrauch und eine kriminelle Zukunft drohen. Die Kinder – welche in allen Gesellschaftsschichten anzutreffen sind – reißen aus unterschiedlichsten Gründen von zu Hause aus, doch meist stecken Misshandlung in der Familie und ein liebloses soziales Umfeld dahinter.

Um diesen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen hat sich David Rausch entschieden den Gewinn aus seiner „Liebe EP“ an die „Off Road Kids Stiftung“ zu spenden.

https://offroadkids.de

Er selbst war in genau dieser Situation und musste ab seinem 15. Lebensjahr erfahren wie es sich anfühlt auf sich allein gestellt zu sein. „Die Themen dieser EP haben viel mit dem Selbstwert eines Menschen zu tun. Das ist genau das was bei diesen Kindern zerbricht.“ so David.

Mit „Liebe“ präsentieren wir euch ein besonderes Werk, indem David diese Zeit verarbeitet und zudem sein Talent als Produzent, Gitarrist, Songwriter und Sänger vereint. Die starke 8-Track EP wird dabei durch Features und Remixe von Landhouse, Katabtu und Mangiac unterstützt.

Taucht ein in Davids Welt, bestehend aus „Gib, Nimm, Liebe und Sit&Think“.

David hat uns mit der positiven Energie die er aus all seinen negativen Erlebnissen schöpfen konnte zutiefst berührt. Es hat uns wieder vor Augen geführt, dass man sich niemals aufgeben darf. Der Glaube an die Kraft der Liebe ist das was uns verbindet.

Danke David.

credits

Master: Nathan Hall

David Rausch:

soundcloud.com/davidrausch

https://ift.tt/2Piv67f

Kollektiv.Liebe:

kollektiv-liebe.bandcamp.com/music

soundcloud.com/kollektiv-liebe

https://ift.tt/2Ak2VOn

