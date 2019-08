wow – Was für ein Ritt!

So langsam kommen wir wieder in der Realität an aber sind immer noch beseelt und überglücklich, für das, was wir mit Euch erleben dürften!

Es war traumhaft, für all die süßen Zebras auf unserem Floor zu spielen, in die Nacht zu gleiten und die ein oder andere Rakete zu zünden…von Downbeat bis hin zu Dark Disco

DANKE und viel Spaß beim flashback´en<3 Wir knutschen euch & alle anderen die dabei waren! Playtime: Samstag 21:30 - 0:30

