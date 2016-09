DJ-Set: Moon Harbour Radio 77 Mar-T hosted by Dan Drastic

Moon Harbour Radio 77: Mar-T hosted by Dan Drastic

For the latest issue of Moon Harbour Radio host Dan Drastic invited Amnesia Ibiza resident and Wow! Records owner Mar-T. Together with Luca Donzelli he just released an EP called ‘Disco Techno Revolution’ on Moon Harbour.

Tracklist

Dan Drastic DJ Mix

Paul Woolford – Heaven & Earth Part 2 – AUS Music

Re.You – Break It Down – Younion

The Cyclist – Pressing Matters (Robag’s Pinvoldex Sull NB) – Hypercolour

Quenum – Solitaire – Cadenza

YouANDme & Tim Toh – The Key feat. Black Soda – Plötzlich Am Meer

Oliver Schories – Corso – Soso

Nick Curly, Steffen Deux – All Things – Knee Deep In Sound

Marquis Hawkes feat. Jocelyn Brown – I’m So Glad (Satisfied Mix) – Houndstooth

Luca Donzelli, Mar-T – Hankel Heisen – Moon Harbour

Groove Armada – House With Me – Snatch!

Luca Donzelli, Mar-T – That Freaky Stuff – Moon Harbour

Mar-T DJ Mix

Atelier Francesco – Dead End feat. Astrid (Frankey & Sandrino Remix) – Cityfox

Tuccillo – Keep It Down – Visionquest

Luca Donzelli, Mar-T – Mama Loves You – Moon Harbour

AD/D – High Harmonix – No.19 Music

Kerri Chandler – Turn Off The Lights (Who’s Afraid Of The Dark) – Kaoz Theroy

Luca Donzelli, Mar-T – That Freaky Stuff – Moon Harbour

Shaf Huse – Mavado – Inmotion

Inzunza – Dittepopoo – Wow!

Manu Desret – Tack This – Wow!

Luca Donzelli, Mar-T – Disco Techno Revolution – Moon Harbour

Unorthodox – Thunderbolt – Nothing Else Matters

Sinisa Lukic – 001 – Music Cell

Ki Creighton – Stab In The Dark – Under No Illusion

